Se inchide traficul pe un tronson din Bd. Cetatii. Timp de 3 luni

Cu o zi in urma, primarul Dominic Fritz anunta ca lucrarile pe Bd. Cetatii avanseaza, fiind finalizate in proportie de 75%. Lucrarile pe santier au inceput in vara anului 2021, iar bulevardul ar urma sa se redeschida traficului pana la finalul acestui an.Investitia costa 83,7 milioane de lei cu tot cu TVA, adica aproximativ 17 milioane de euro. Proiectul este corelat cu lucrarile de executie pentru reabilitarea retelei edilitare, santier care tine de Aquatim.In acest ... citeste toata stirea