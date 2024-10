Se inchide traficul rutier in zona centrala

La solicitarea Casei de Cultura a Municipiului Timisoara, comisia de circulatie din cadrul Primariei Timisoara a avizat inchiderea traficului rutier in mai multe zone centrale, in vederea organizarii evenimentului "Ruga Timisoarei", dupa cum urmeaza:- strada Academician Alexandru Ioan Borza (de la intersectia cu strada Michelangelo, pana la strada Gheorghe Enescu) din data de 03.10.2024, ora 22:00, pana in data de 07.10.2024, ora 12:00- strada Gheorghe Andrasiu (de la colt cu Bulevardul C.D. ... citește toată știrea