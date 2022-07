Se inlocuiesc becurile si globurile lipsa de pe Splaiul Brediceanu

Primaria Municipiul Lugoj a anuntat ca au inceput lucrarile de refacere a iluminatului public nocturn, care are deficiente de functionare in mai multe zone.Administratia locala promite ca pana la Festivalul de Jazz, in zona centrala (mai putin zona de santier) a municipiului becurile si globurile care lipsesc vor fi completate.In paralel, in aceasta perioada se deruleaza ultimele proceduri pentru atribuirea proiectului de modernizare a iluminatului stradal si semnarea contractului cu ... citeste toata stirea