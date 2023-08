Inaugurata in urma cu aproape zece ani, in toamna anului 2014, Piata Agroalimentara "Timisul" Lugoj va avea parte de primele lucrari mai ample de reabilitare de la darea in functiune.Dupa cum ne-a informat Anca Micsa Oprea, city-managerul municipiului, lucrarile vor incepe in circa doua saptamani si urmeaza sa se incheie in cateva zile, iar atribuirea a fost facuta catre o firma lugojeana, singura ofertanta.Aceste lucrari, care nu vor afecta activitatea ... citeste toata stirea