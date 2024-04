Se joaca! Dispute aprige la fotbal, in Judeteanul si Municipalul Timisului

Campionatul Judetean de Fotbal Timis si-a derulat la sfarsitul saptamanii trecute etapa cu numarul 19.In seria a treia, unde evolueaza echipele din zona de est, s-au inregistrat urmatoarele rezultate: AS Recas - AS Margina 3-2 (0-2), CSO Faget - AS Olimpia Darova 2-2 (1-1), AS Berini - CS Phoenix Buzias II 6-2 (3-1), Viitorul Sacosu Turcesc - Progresul Vucova 6-2 (3-1), CS Nitchidorf - AS Bacova 2-1 (0-1), AS FC Bazos - CSC Boldur 3-2 (2-1), Autoliv Lugoj - Vointa Iosifalau 1-5 (0-2), AS Meget ... citește toată știrea