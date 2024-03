Se lanseaza oficial investitia pentru noul stadion Lego, din Calea Buziasului

Luni va avea loc nceperea lucrarilor la viitorul stadion ce va fi ridicat in Calea Buziasului, a anuntat viceprimarul Cosmin Tabara.Viitorul stadion Lego este un proiect lansat pe vremea fostului primar, Nicolae Robu, "adaptat" de noua administratie si, probabil finalizat, in noul mandat de primar, dupa alegerile locale din acest an, avand o durata de executie de doi ai si trei luni. Noul stadion va avea fundatie din beton si structura metalica, urmand sa poata gazdui aproximativ 10.000 de ... citește toată știrea