Se lucreaza full time la Centura de Sud a Timisoarei. Asfalt intre Chisoda si Rudicica. GALERIE FOTO

"Circa 400 de persoane, inclusiv muncitori dulgheri, fierari, trafic etc. si personalul TESA, mecanicii, soferii, laborantii s.a. s-au aflat saptamana aceasta pe santierul Variantei de Ocolire Timisoara Sud. Stadiul lucrarii se aproprie de 90%. La partea de drum se lucreaza full time 24 de ore din 24, in 2 schimburi. Pe timp de noapte s-a lucrat in special la terasamente si taluzari", au anuntat reprezentantii Directiei Regionale de Drumuri si Poduri Timisoara.S-au executat, saptamana trecuta, ... citește toată știrea