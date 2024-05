Se lucreaza la modernizarea liniei ferate Lugoj-Timisoara. Va aparea un pasaj in orasul de pe Timis

Unul dintre cele mai spectaculoase proiecte de infrastructura din Romania vizeaza reabilitarea liniei de cale ferata Caransebes-Timisoara-Arad, din care 36 de kilometri sunt in judetul Timis. Proiectul, finantat prin PNRR ,include si realizarea a mai multe pasaje rutiere, in Timisoara si Lugoj.Lucrarile de modernizare a caii ferate pe lotul Lugoj-Timisoara (parte din proiectul Caransebes-Arad) sunt in plina desfasurare.Ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, s-a oprit, sambata, 18 mai, ... citește toată știrea