Se lucreaza pe santierul de la Conacul Mocioni din Foeni

Lucrarile de reabilitare ale Conacului Mocioni din Foeni au inceput, a anuntat Consiliul Judetean Timis. Investitia posibila prin accesarea unei finantari europene nerambursabile din Granturile SEE (Spatiului Economic European), in cadrul Programului RO-Cultura ar trebui finalizata in luna decembrie.In urma lucrarilor, imobilul istoric de clasa A va fi reabilitat integral. Potrivit proiectului, la parter se vor amenaja un salon de primire si un hol de onoare, ce vor permite gazduirea unor