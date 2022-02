Se modernizeaza un drum spre viitorul punct de trecere a frontierei pe Bega, spre Serbia. A fost prevazut si primul milion de lei pentru lucrari la vama prin care vom putea trece cu vaporasul sau cu bicicleta

TIMISOARA. Judetul Timis va avea un punct de trecere a frontierei, pe apa, in zona localitatii Uivar. Pe aici se va putea face trecerea, spre Serbia, atat cu vaporasul, cat si pe biciclete sau chiar si pe jos.In proiectul de buget pe acest an, ce va fi votat miercuri in sedinta extraordinara, Consiliul Judetean Timis a prevazut suma de 1 milion de lei pentru "Construire punct de trecere naval si pietonal de pe Canalul Bega, amplasat pe teritoriul UAT Uivar - lucrari de executie, servicii ... citeste toata stirea