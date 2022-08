Se modifica Codul Fiscal! Noi modificari fiscale aplicabile firmelor vor intra in vigoare la 1 ianuarie 2023

In 15 iulie 2022, a fost publicat in Monitorul Oficial textul de lege care aduce modificari fiscale semnificative si care vor intra in vigoare, in marea lor majoritate, incepand cu 1 ianuarie 2023.Principalele modificari aduse Codului fiscal prin Ordonanta nr. 16 din 15 iulie 2022, sunt:Impozitul pe profitProfitul cu privire la care se decide a fi reinvestit si investitiile facute in active care se vor folosi in activitatea de productie si procesare si in activele reprezentand ... citeste toata stirea