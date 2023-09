Locurile de joaca din cartierele lugojene se modernizeaza. Copiii beneficiaza de echipamente de joaca noi, amplasate deja in mai multe cartiere din oras.In prima etapa, primavara acestui an, au fost montate noi echipamente de joaca in sapte locatii din municipiul Lugoj: cartierele Micro I, Micro III - potcoava Unic, Micro IV, Micro V - parcul Cornet, Spl. 1 Decembrie 1918 (1), parcul Strand si Balta Lata - str. Vasile Goldis. In total au fost montate 29 de echipamente de joaca.In a doua etapa, ... citeste toata stirea