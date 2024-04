Se monteaza un parapet pe centura Timisoara Nord. Vor fi impuse restrictii de circulatie

Pe centura Timisoara Nord va incepe astazi, 23 aprilie, montarea de parapet de beton de tip New Jersey pe zona mediana a drumului. Decizia a fost luata de comun acord cu Inspectoratul de Politie Judetean Timis inca de anii trecuti, pentru a obliga conducatorii auto sa respecte semnalizarea rutiera si astfel sa fie eliminate punctele periculoase, unde au fost pana acum accidente rutiere si unde exista in continuare riscuri mari de producere a accidentelor.Conform datelor IPJ Timis, in perioada ... citește toată știrea