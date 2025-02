Se pregateste cel mai complex concurs de frumusete din vestul tarii: Miss Timisoara! GALERIE FOTO

Miss Timisoara a luat nastere din dorinta de a aduce in fata publicului banatean un concept inovator, sub indrumarea distinsei Denisa Tudoran, o figura marcanta in lumea concursurilor de frumusete, cu un portofoliu impresionant. Dupa succesul deosebit al primelor doua editii, organizatorii anunta cu entuziasm cea de-a treia editie, programata pentru anul 2025, care promite sa fie cel mai complex concurs de Miss din vestul tarii.In conformitate cu standardele internationale de frumusete, ... citește toată știrea