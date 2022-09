Se pregateste deschiderea frontierei pentru biciclisti intre Romania si Serbia, pe pista de pe malul Begai. Deocamdata pentru doua zile

Biciclistii vor putea trece in premiera frontiera intre Romania si Serbia, pe pista de cicloturism de pe digul canalului Bega. Consiliul Judetean Timis va organiza o tura ciclista Timisoara-Zrenjanin, cu ocazia Zilei Cooperarii Transfrontaliere, in 23-25 septembrie, ocazie cu care la granita dintre cele doua tari se va deschide un punct mobil de trecere a frontierei.Pista de biciclete de pe malul Begai pe teritoriul Romaniei, intre Timisoara si frontiera are o lungime de 37 de kilometri, ... citeste toata stirea