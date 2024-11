Se pregateste largirea centurii Timisoara Nord la patru benzi

Varianta de Ocolire Timisoara Nord a fost primul sector al Variantei de Ocolire a municipiului Timisoara (VTM) si asigura legatura intre drumurile nationale DN 6 si DN 69. Tronsonul a fost deschis traficului in anul 2010, avand 12,6 km si doua benzi de circulatie. Proiectarea obiectivului a inceput in anul 1997, drumul fiind dimensionat pentru a asigura cerintele bazate pe informatii si date de trafic invechite.Dezvoltarea din ultima perioada a altor obiective rutiere care sunt in legatura cu ... citește toată știrea