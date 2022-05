Se pun bazele primei parcari cu 4 etaje din Timisoara

Contractul pentru elaborarea studiului de fezabilitate a fost semnat marti. Studiul va include documentatiile necesare topografice si geotehnice si va fi intocmit de Studio Art Construct (lider de proiect) si subcontractantii Total Grup Solutions, General Lux Therm, Civ Indust Proiect si Evam Constal. Firmele au fost selectate in urma unei licitatii.Contractul include si asistenta de specialitate in perioada prestarii serviciilor de elaborare a documentatiei in faza de proiect tehnic. ... citeste toata stirea