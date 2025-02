Se redeschide Corpul C1 (Pavilionul 14) al Spitalului Clinic CF Timisoara pentru pacienti. Au inceput lucrarile de renovare

Cladirea, aflata in curtea Spitalului Clinic CF Timisoara, a fost recuperata de la vechiul proprietar la inceputul acestui an. Ministerul Transporturilor a dus la bun sfarsit procedura de expropriere si a adus in patrimoniul unitatii sanitare acest imobil."Am reusit, cu ajutorul Ministerului Transporturilor, sa recuperam aceasta cladire. Pavilionul 14, asa cum este cunoscut imobilul, a fost retrocedat fostului proprietar in urma cu cativa ani. Acesta a ales sa inchida cladirea, sa nu mai ... citește toată știrea