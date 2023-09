In 23 si 24 septembrie 2023, in weekendul in care e deschisa frontiera romano-sarba pentru biciclisti, de pe digul Begai, vor avea ocazia sa treaca si vapoarele. Asa se face ca sambata, legendarul vapor "Pelican" va naviga pana in localitatea sarbeasca Srbski Itebej, in cadrul proiectului Ecluze pe Bega, realizat in cadrul programul Timisoara - Capitala Culturala a Europei 2023."Facem ce ne-am propus de doi ani de zile. Weekendul acesta se va intampla, se va deschide frontiera pe apa, alaturi ... citeste toata stirea