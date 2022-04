Se redeschide in 5 aprilie! Marcaje si locuri rezervate nominal in Piata de Vechituri

Din data de 5 aprilie, dupa perioada de pandemie,"Piata de Vechituri" ("Ocska Piac" sau Ociko) isi redeschide portile.Targul din Lugoj va fi deschis in fiecare zi de marti, in aceeasi locatie, de pe drumul Olosagului.In noua organizare, administratia locala apreciaza ca, dincolo de necesitatea comertului, targul va aduce venituri importante la bugetul local.Targul are o suprafata totala inchiriabila de 3.343 mp si este prevazut cu 522 de sectoare individualizate, cu tarife proprii.Tariful ... citeste toata stirea