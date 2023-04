Deschiderea unui punct de trecere a frontierei, in zona comunei Uivar, pe langa pista de biciclete construita de-a lungul canalului Bega intre Timisoara si Zrenjanin, s-a dovedit a fi de mare succes. Initiativa Consiliului Judetean Timis continua, astfel ca trecerea in tara vecina va fi posibila si in acest weekend, in zilele de 29 si 30 aprilie, pe baza cartii de identitate."Ne bucura ca initiativa noastra a fost apreciata de public, ceea ce inseamna ca exista interes pentru un stil de viata ... citeste toata stirea