Se reia pedalarea spre Serbia

Succesul trecerii granitei pe doua roti catre Serbia in anii anteriori, a facut ca, si in 2024, Consiliul Judetean Timis sa solicite Inspectoratului Teritorial al Politiei de Frontiera Timisoara deschiderea lunara a unui punct de trecere a frontierei, respectiv doua weekenduri in lunile iunie, cu ocazia Zilei Mondiale a Ciclismului si septembrie, cand se sarbatoreste Ziua Mondiala a Mobilitatii.Solicitarea a fost facuta pentru fiecare ultim weekend al lunii, in perioada martie - octombrie 2024, ... citește toată știrea