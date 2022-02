Se reinnoiesc! Primaria Lugoj va amplasa banci noi pe malurile Timisului

Lugojenii au semnalat in repetate randuri starea necorespunzatoare in care se afla mobilierul urban din municipiu.Fie ca este vorba despre faptul ca au fost confectionate din materiale de slaba calitate care s-au deteriorat rapid ori de vina sunt vandalizarile repetate, cele mai ponosite sunt bancile, in special cele amplasate pe malurile Timisului.Putrede, cu elemente lipsa sau smulse cu totul din pamant, bancile au nevoie de o inlocuire urgenta, inaintea sosirii sezonului cald.Primaria ... citeste toata stirea