Bulevardul Take Ionescu, unul traumatizat in ultimii ani de numeroase santiere, va fi din nou supus unor alte lucrari de reamenajare. Primaria Timisoara a anuntat ca pentru a reduce timpii de asteptare la semafor si, in final, ai calatoriei cu mijloacele de transport in comun, vor fi infiintate benzi de preselectie si semaforizare prioritara in intersectiile: bd. Take Ionescu - Piata I.I.C. Bratianu, bd. Take Ionescu - str. A. Popovici, bd. Take Ionescu - str. N. Filipescu, bd. Take Ionescu - ... citeste toata stirea