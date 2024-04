Se stropeste impotriva tantarilor

Primaria Timisoara incepe preventiv tratamentele de dezinsectie pentru combaterea tantarilor si larvelor acestora, pe domeniul public al orasului. Actiunea este programata sa aiba loc in perioada 15-25 aprilie 2024, in masura in care vremea permite desfasurarea in siguranta a operatiunilor.Tratamentele vor fi efectuate terestru, intre orele 21:00-6:00. "Mentinerea unui mediu sanatos si protejarea sanatatii cetatenilor reprezinta o prioritate, astfel ca, va rugam sa evitati zonele de actiune a ... citește toată știrea