Cinci zile troleibuzul merge in continuare pe traseul actual, prin Dumbravita, pe linia M14, a anuntat Asociatia Societatea Metropolitana de Transport Timisoara, cea care se ocupa cu luarea deciziilor legate de transportul public in zona din jurul municipiului. Anuntul vine dupa ce seful CJ Timis, Alin Nica, il acuzase pe Dominic Fritz ca a tras o noua "teapa", proiectului de extindere la patru benzi a carosabilului, ca urmare refuzul de a scoate de sub tensiune reteaua de alimentare.Pana la ... citeste toata stirea