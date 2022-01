Se taie lumina! Lugojenii de pe trei strazi vor ramane fara energie electrica

Pentru lucrarile de reparatii si intretinere a instalatiilor si retelelor electrice, Enel Distributie Banat anunta intreruperea furnizarii energiei electrice in acest timp.Astfel, joi, 20 ianuarie, in intervalul orar 10-15, vor fi afectati locuitorii de pe strazile Tudor Vladimirescu (partial), Ioan Slavici (partial) si Timisoarei (partial)."Lucrarile au fost reduse la cele care sunt necesare pentru a asigura capacitatea retelei de a functiona si a alimenta clientii cu energie electrica in ... citeste toata stirea