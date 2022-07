Se verifica terenurile cu ambrozie din Timisoara! Momentan, amenzi doar pentru cele neingrijite in general

Incepand de la 1 iulie, Politia Locala Timisoara verifica terenurile ale caror proprietari au fost somati sa curete ambrozia, peste 300 la numar. In cazul acestora, pana la 15 iulie se dau doar avertismente, dupa care se dau amenzi. Momentan, politistii locali au identificat 11 terenuri cu ambrozie netaiata. Totusi, acestia au dat si amenzi in cazul terenurilor neingrijite, nu neaparat care au ambrozie. Si chiar 22, in valoare totala de 48.500 de lei."De la 1 iulie, au urmat verificarile ... citeste toata stirea