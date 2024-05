Secretarul General Adjunct al NATO, Mircea Geoana, va efectua vizite oficiale in Germania si Regatul Esarilor de Jos.

Secretarul General Adjunct al NATO, Mircea Geoana, va efectua, in perioada 15-17 mai, vizite oficiale in Germania si Regatul Esarilor de Jos.Pe 16 mai, inaltul oficial va tine un discurs privind viitorul NATO, dupa 75 de ani de la infiintarea Aliantei - in cadrul Conferintei "Rolul Germaniei in politica internationala de securitate", organizata de Konrad Adenauer Stiftung (KAS).Ulterior, Secretarul General Adjunct al NATO va participa la o receptie dedicata aniversarii a 20 de ani de la ... citește toată știrea