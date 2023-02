Secretarul general al Organizatiei Mondiale a Turismului va vizita Timisoara - Capitala Europeana a Culturii

In cadrul unei vizite de curtoazie organizate in data de 16 februarie, la sediul Organizatiei Mondiale a Turismului din Madrid, ambasadorul George Bologan care detine si functia de Reprezentant Permanent al Romaniei pe langa OMT, l-a invitat pe secretarul general Zurab Pololikashvili sa viziteze orasul Timisoara, desemnat in acest an Capitala Europeana a Culturii si sa descopere astfel o parte din bogatiile pe care tara noastra le ofera turistilor care ii trec pragul.Totodata, prezenta ... citeste toata stirea