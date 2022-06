Secretul succesului pentru un director care se retrage in glorie, dupa ce a rezistat sub conducerea a trei primari

Seful directiei care se ocupa de colectarea taxelor si impozitelor locale din Timisoara, Adrian Bodo, se pensioneaza de la 1 iulie 2022. Bodo, care a rezistat in functie in mandatele ultimilor trei primari se retrage in glorie, lasand Directia Fiscala digitalizata si intr-un sediu nou. Seful Directiei Fiscale a Primariei Timisoara, Adrian Bodo, este unul dintre cei mai longevivi directori din Primaria Timisoara, rezistand pe functie sub mandatele primarilor Gheorghe Ciuhandu, Nicolae Robu si ... citeste toata stirea