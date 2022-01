Sedinta Adunarii eparhiale a Arhiepiscopiei Timisoarei - Mitropolia Banatului 2022

La Sediul Centrului eparhial din Timisoara, s-au desfasurat, sambata, 22 ianuarie, lucrarile Adunarii eparhiale a Arhiepiscopiei Timisoarei pe 2022.Evenimentul a debutat in biserica cu hramul "Invierea Domnului" si "Sfantul Iosif cel Nou de la Partos" din incinta Resedintei mitropolitane, cu oficierea slujbei Te Deum-ului, in cadrul careia s-au adus rugaciuni de multumire catre Dumnezeu pentru binefacerile revarsate asupra Arhiepiscopiei Timisoarei in anul 2021 si s-au invocat binecuvantarea ... citeste toata stirea