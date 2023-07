In cadrul sedintei de consiliu ordinare pe luna iulie 2023, consilierii locali au aprobat contractarea si garantarea cu veniturile locale proprii a unor finantari rambursabile, interne sau externe, in valoare de maximum 72.576.760 de lei sau echivalentul acestei sume in euro.In acest fel, lucrarile la o serie de obiective de interes local vor putea fi accelerate.Aceste investitii de interes local privesc reabilitarea energetica a Gradinitelor PP4 si PP5, a unui corp de cladire de la Liceul ... citeste toata stirea