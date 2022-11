Sedinta de consiliu cu sumar bogat! Pe ordinea de zi vor fi peste 25 de proiecte de hotarare

Luni, 28 noiembrie, Consiliul local al municipiului Lugoj se va reuni in sedinta ordinara, care va avea loc la sala rosie a Cinematografului "Bela Lugosi", de la ora 12. Consilierii sunt convocati pentru a vota peste 25 de proiecte de hotarare.O buna parte dintre acestea privesc desemnarea reprezentantilor Consiliului Local municipal in diverse comisii si consilii de administratie, cum ar fi comisia pentru evaluarea calitatii in institutiile de invatamant, grupul de actiune antibullying, ... citeste toata stirea