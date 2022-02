Sedinta de Consiliu! Se voteaza bugetul local pe anul 2022

Sedinta ordinara a Consiliului Local municipal a fost convocata luni, 28 februarie, de la ora 14, in sistem online.Cel mai important articol de pe ordinea de zi este cel referitor la aprobarea bugetului municipiului Lugoj pe anul 2022.Un alt proiect important priveste acceptarea ofertei de donatie a imobilului teren in suprafata de 304 mp, situat in intravilanul municipiului Lugoj (initiator: consilierul PNL Adrian Serendan).Terenul va fi destinat construirii unui sens giratoriu in zona ... citeste toata stirea