Sedinta de guvern de la Timisoara va avea loc in una dintre salile de la Prefectura Timis

Sedinta de guvern programata joi la Timisoara merge inainte, in ciuda opozitiei multora, spune Alfred Simonis, liderul PSD Timis. Ceea ce s-ar putea schimba este locatia acesteia. Din cauza disputelor din ultimele zile, intalnirea ar putea fi mutata in una dintre salile aflate in administrarea Prefecturii Timis, la Palatul Administrativ, una cu... 28 de locuri, anume sala Video.Initial, discutia era pentru sala Multifunctionala, una incapatoare. Discutiile sustinute, mai ales in ...