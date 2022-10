Sedinta extraordinara! Au mai fost aprobate inca trei proiecte de hotarare pentru dezvoltarea Lugojului

Consilierii locali s-au intrunit ieri, 17 octombrie, de la orele 15, intr-o noua sedinta extraordinara.Pe ordinea zi au figurat trei puncte, toate fiind votate de catre alesi. Acestea au vizat imputernicirea primarului interimar Bogdan Blidariu sa semneze toate actele si contractul de finantare pentru proiectul "Amenajare trotuare si zone pietonale pe raza municipiului Lugoj, in satul Maguri" in cadrul Programului Operational Regional 2014-2020, dar si scoaterea din functiune, in vederea ... citeste toata stirea