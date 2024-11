Sedinta ordinara incarcata! Consilierii locali au de dezbatut 35 de proiecte de hotarari

Alesii locali se vor intruni joi, 28 noiembrie, de la ora 12, in Sala de protocol a Primariei Lugoj, intr-o noua sedinta ordinara. Consilierii lugojeni au pe masa de lucru 35 de proiecte de hotarare.Printre acestea se numara alegerea viceprimarului municipiului, desemnarea reprezentantilor Consiliului Local al Municipiului Lugoj in Consiliul de administratie al Spitalului Municipal "Dr. Teodor Andrei" Lugoj, alegera unui aparator care sa reprezinte interesele orasului in toate fazele ... citește toată știrea