Sediul IPJ Timis, vandalizat de un individ "inarmat" cu un ciocan. "De vineri si pana luni, nu exista ofiter de serviciu la poarta inspectoratului!"

Un geam securizat de la intrarea in cladirea Inspectoratului Judetean de Politie Timis a fost facut tandari, sambata, in jurul orei 13, de o persoana necunoscuta. Incidentul a fost surprins de camerele de supraveghere, iar, in aceste momente, autorul faptei este cautat de politisti.Potrivit unor informatii interne, ar fi vorba despre un individ in haina de piele neagra, care ar fi folosit un ciocan pentru a sparge geamul in spatele caruia ar fi trebuit sa fie postul ofiterului de serviciu. ... citeste toata stirea