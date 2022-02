Sef de birou din Politia Locala Timisoara, cercetat disciplinar pentru ca a batut un alt politist in timpul programului

Incidentul s-a petrecut la mijlocul lunii ianuarie, la scurt timp dupa ce simpatizantii AUR, in frunte cu George Simion, au intrat cu forta in Primaria Municipiului Timisoara. Cei doi politisti implicati in scandal s-ar fi certat dintr-un motiv banal in timp ce se aflau in curtea institutiei. Unul dintre ei l-ar fi acuzat pe celalalt, sef de birou, ca face parte din cercul de influenta al fostului comandant al institutiei, Dorel Cojan. Seful de birou si-ar fi pierdut mintile si l-a atacat, ... citeste toata stirea