Politica din tata-n fiu! Asta pare sa fie lectia unei familii din Timisoara, in care fiul calca pe urmele tatalui, devenind seful unei filiale de partid, la fel ca si tatal sau.Vorbim de familia Negoescu. Mihai Negoescu este coordonatorul AUR Timis, formatiune aflata pe un trend ascendent. El a intrat in politica de-abia in 2019, nemaifiind inregimentat pana atunci in vreun partid. Putina lume stie insa ca politica a fost o preocupare mai veche in familia sa. Tatal sefului de la AUR Timis a ... citeste toata stirea