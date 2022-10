Seminar SIRAMM - "What's New 2023": Tehnologiile viitorului, prezentate la Universitatea Politehnica Timisoara

In cadrul proiectului SIRAMM (H2020-WIDESPREAD-2018, Nr. 857124), Universitatea Politehnica Timisoara, impreuna cu firma CADWORKS, a organizat vineri, 14 octombrie 2022, un seminar pentru companii - "What's new 2023" - in cadrul caruia a prezentat cele mai noi tehnologii in domeniul scanarii si printarii 3D.De altfel, proiectul SIRAMM, coordonat de Universitatea Politehnica Timisoara, este axat in special pe transferul de cunoastere in domeniul fabricatiei aditive, in acest sens fiind ... citeste toata stirea