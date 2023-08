Peste 4 milioane de europeni mor in fiecare an din cauza unei boli cardiovasculare, iar ateroscleroza este principala afectiune care duce la producerea unui infarct miocardic sau a unui accident vascular.Boala, care are ca factori de risc varsta, sexul masculin, obezitatea, ereditatea, sedentarismul, hipertensiunea arteriala sau diabetul zaharat, se manifesta prin ingrosarea peretelui arterial impiedicand astfel circulatia sangelui dinspre inima spre celelalte organe. Vasele de sange devin ... citeste toata stirea