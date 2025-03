Semnal de alarma de la Cosmin Tabara: "Timisoara are nevoie de curatenie!"

Cosmin Tabara, consilier local liberal, considera ca Timisoara are nevoie de curatenie, in contextul in care acum se constituie societatea de salubrizare, avand unic actionar/asociat Primaria Timisoara."Aceasta este in proces de avizare, inchiriere a utilajelor si angajare de personal, dar toate acestea vor fi gata in 10 zile?Din 14 martie, contractul cu Brantner - societatea care curata acum orasul - se incheie. Este obligatoriu ca imediat dupa acest moment sa se faca curatenie in oras. Am ... citește toată știrea