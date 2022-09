Semnal de alarma! Primele suspiciuni de gripa la copii in Timisoara

Debutul sezonului de toamna, cu scaderea brusca a temperaturilor, in conditiile unei imunitati reduse, a dus la cresterea numarului de cazuri de infectii respiratorii. Majoritatea sunt forme usoare de boala, ce nu necesita internare, ci doar un tratament simptomatic. Desi au existat mai multe suspiciuni de gripa, indeosebi la copii, pana acum nu au fost confirmate de testele realizate in laboratorul spitalului. Anul trecut, potrivit statisticilor Ministerului Sanatatii, in Romania s-au ... citeste toata stirea