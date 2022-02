Semnal de alarma! Tentativa de phising si posibila distributie de malware pentru companii, in numele UVT

Universitatea de Vest din Timisoara anunta existenta unor tentative multiple de phishing, in care identitatea si diverse referinte fata de activitatea UVT sunt utilizate in incercarea de a dezinforma diferite companii.Prin intermediul unor mesaje false, utilizand imaginea UVT si a unor parteneri din mediul privat, operatorilor economici adresati li se solicita intr-o serie de fraze incoerente contributia la un "proiect in curs de desfasurare", fara a numi aceasta asa-zisa initiativa.In ... citeste toata stirea