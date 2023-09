Politistii locali din Timisoara aflati in patrulare in zona centrala a orasului au depistat, in cursul zilei de duminica, in jurul orei 16.45, pe strada N. Paulescu, trei persoane care strangeau bani in numele unei asociatii.Este vorba despre trei tinere, cu varste de 22, 27 si 17 ani, toate din localitati din judetul Ialomita, care sustineau ca strang fonduri pentru Asociatia Regionala pentru Surdomuti, Handicapati si Copii Saraci.Acestea au fost sanctionate conform Legii 61/1991 ... citeste toata stirea