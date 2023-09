Povestea unui abuz! Organizatia Salvati Copiii atentioneaza ca doua din trei imagini raportate in 2022 ilustrau imagini cu abuz sexul asupra copiilor sau materiale cu minori in ipostaze sexualizate.68% dintre raportarile privind continutul daunator (ilegal si legal) pentru copii si tineri in mediul online ilustrau imagini cu abuz sexul asupra copiilor sau materiale cu minori in ipostaze sexualizate.82 % dintre victimele infatisate in materiale aveau varsta cuprinsa intre 11 si 15 ani. ... citeste toata stirea