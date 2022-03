Semne bune pentru economia judetului Timis

Parcul Industrial si Tehnologic de langa Timisoara, administrat de Consiliul Judetean, este ocupat in proportie de 100%. Ultima parcela disponibila a fost adjudecata zilele trecute unei societati comerciale timisorene, ce are ca obiect de activitate fabricarea hartiei si cartonului ondulat si a ambalajelor din hartie si carton.Concesiunea s-a facut pe o perioada de 49 de ani, iar suma investita in noile facilitati se va ridica la 560 de mii de euro. Nu in ultimul ... citeste toata stirea