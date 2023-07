Semnele de circulatie si marcajele rutiere din oras sunt in suferinta. Lugojenii constata ca o buna parte din indicatoarele rutiere sunt decolorate de la soare, fiind de proasta calitate inca de cand au fost montate.Pe de alta parte, marcajele de trecere de pietoni sunt foarte deteriorate, inclusiv cele realizate cu material antiderapant.Mai mult, in conditiile in care s-a renuntat la unele treceri de pietoni, si trecerile valabile si cele anulate arata exact la fel. Problema a fost ridicata ... citeste toata stirea